زيارة أنشيلوتي

زار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الخميس، مدينة ريال مدريد الرياضية، والتي تحتضن تدريبات الفريق الإسباني، الذي سبق وأشرف على تدريبه (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)