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زيارة أنشيلوتي

2026.09.03 | 02:28 pm
زار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الخميس، مدينة ريال مدريد الرياضية، والتي تحتضن تدريبات الفريق الإسباني، الذي سبق وأشرف على تدريبه (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
زيارة أنشيلوتي

زيارة أنشيلوتي

زيارة أنشيلوتي

زيارة أنشيلوتي