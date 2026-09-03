ابتسام لـ«الرياضية»: أحترم الأهلي.. وأقاتل من أجل الهلال

أكدت المغربية ابتسام الجرايدي، لاعبة فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات، فخرها بالانضمام إلى صفوف الأزرق، مبينة أن طموحها معه يتمثل في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.

وانضمت الجرايدي «33 عامًا» إلى الهلال، الإثنين الماضي، بعقد يمتد لمدة عام قادمة من الأهلي الذي توجت معه بلقب كأس الاتحاد السعودي 2024ـ2025.

وأوضحت لـ«الرياضية» الجرايدي قائلة: «اخترت الهلال لأنه نادٍ كبير، ومن أفضل الأندية في السعودية، وأنا فخورة بتمثيله، خاصة أنه ينافس دائمًا على الألقاب، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى اختياره».

وأضافت: «طموحي كبير مع الفريق، وأتمنى أن أساعد زميلاتي على تقديم مستويات قوية، وتحقيق الألقاب، وتقديم موسم جيد يفرح النادي وجماهيره التي تحب كرة القدم والبطولات».

وعن مواجهة الأهلي، فريقها السابق، بقميص الهلال، في الجولة الثانية من الدوري 18 سبتمبر الجاري، قالت الجرايدي: «ستكون المشاعر مختلفة بالتأكيد، فالأهلي فريقي الأول، وأكن له كل الاحترام والتقدير، لكن هذه هي كرة القدم.. الآن أنا أمثل الهلال، وسأقاتل من أجل هذا الشعار، وأتمنى أن يكون موسمًا جيدًا».