«ليكيب»: الأهلي يطلب خدمات كابرال

فتحت إدارة النادي الأهلي خط تفاوض مع نظيرتها في موناكو من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بابي كابرال، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، وفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الخميس.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الناديين يقتربان من التوصل لاتفاق يقضي بشراء المتبقي من عقد كابرال، البالغ من العمر 19 عامًا.

وجددت إدارة موناكو عقد كابرال حتى يونيو 2031، إلا أنها لا تمانع بيع عقده خلال ما تبقى من نافذة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب «ليكيب».

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الفرنسي بحسب «ترانسفير ماركت» 1.2 مليون يورو.

وتدرج اللاعب الشاب في الدرجات الأقل ولعب إجمالا 58 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، قبل وصوله إلى الفريق الأول الذي شارك معه في 6 مباريات دون مساهمة تهديفية.