فقدان جواز السفر يحرم لي من المونديال

تغيب لي يويرو، لاعبة المنتخب الصيني الأول لكرة السلة، عن منافسات كأس العالم للسيدات المقررة في برلين، العاصمة الألمانية، وذلك بعد فقدان جواز سفرها أثناء إرساله بالبريد.

وأصدر الاتحاد الصيني للعبة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «فُقد جواز سفر لي يويرو عن طريق الخطأ أثناء إرساله بالبريد في الولايات المتحدة».

وأوضح الاتحاد أن الوثيقة لم يعثر عليها قبل الموعد النهائي لتسجيل اللاعبات في البطولة، ما حال دون سفر لي إلى ألمانيا.

وتنطلق كأس العالم لكرة السلة للسيدات، الجمعة، وتلتقي الصين مع أمريكا في مباراتها الأولى.

من جهتها، بثّت لي، صاحبة الـ27 عامًا، والتي تلعب في صفوف فريق دالاس وينجز الأمريكي، منشورًا عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قالت فيه: «من المؤسف حقًا أنني لن أكون مع زميلاتي هذه المرة، عملنا جميعًا بجد معًا واستكشفنا كل الحلول الممكنة، لكن ربما لم يحالفنا الحظ بما يكفي هذه المرة».

وشكرت اللاعبة الدولية الاتحاد الصيني للعبة، والسفارات التي ساعدت في عملية البحث.

وانضمت لي، البالغ طولها 2.01 م إلى صفوف دالاس وينجز 2025، ومثلت الصين في أولمبياد باريس 2024، وكانت أفضل مسجلة في المنتخب.

وسبق للاعبة الصينية اللعب مع سياتل ستورم، ولوس أنجليس سباركس، وشيكاغو سكاي، إضافة إلى أندية صينية في منجوليا وجوانجدونج.