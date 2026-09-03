نيوم يوقع مع فادا

انضم الأرجنتيني فالنتين فادا إلى فريق نيوم الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه النادي في حسابه على منصة «إكس»، الخميس.

وكتب النادي: «بشغف الأرجنتيـن وعزيمتها يكتمل خط منتصفنا اليوم.. فالنتين فادا مرحبًا بك في نيوم».

ويمتلك لاعب خط الوسط «30 عامًا» تجربة سابقة في الدوري السعودي حينما دافع عن ألوان ضمك الموسم الماضي.

وشارك فادا مع ضمك في 34 مباراة خلال جميع المسابقات سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وعلى صعيد مسيرته بدأ فادا رفقة بوردو الفرنسي وتدرج في فئاته السنية وصولًا إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض عددًا من التجارب رفقة سانت إتيان الفرنسي، ثم في إسبانيا مع ألميريا، تينيريفي، وريال سرقسطة.