الجولة الخامسة.. تحدّ في الرياض و«كلاسيكو» بجدة

تنطلق مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الخميس، بثلاث مواجهات في ثلاث مدن هي الرياض وتبوك والمجمعة.

ويستضيف الفيحاء نظيره الخلود على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلتقي نيوم مع الخليج على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بينما يصطدم الدرعية بالقادسية على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وفي اليوم الثاني من الجولة، يأمل الهلال أن يتمسك بالصدارة عندما يواجه جاره ومضيفه الشباب، الجمعة.

وعلى الرغم من الإضافات التي قام بها الشباب في «الميركاتو» الصيفي، أخفق حتى الآن في تحقيق أي فوز، ما يجعل مهمته شاقة أمام الهلال المنتشي بانتصاره الكبير على الأهلي بمساهمة من لاعبه الجديد الإنجليزي أولي واتكينز الذي دخل بديلًا، الثلاثاء الماضي، وسجل الهدف الثالث.

وفي اليوم ذاته، يستضيف الأهلي نظيره الرياض على ملعبه في مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، بطموح تحقيق الفوز من أجل العودة للمسار الصحيح بعدما تلقى الفريقان هزيمتين في آخر جولتين على يد الخلود والهلال.

فيما يستضيف أبها الصاعد حديثًا إلى دوري «روشن»، نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، على أمل تحقيق فوزه الأول في المسابقة، خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة متساويًا مع الفيصلي صاحب المركز الأخير.

وفي المقابل، يأمل نادي الاتفاق تحقيق فوزه الثالث في الدوري، مستغلًا الحالة الفنية غير الواضحة التي يعاني منها أبها في الوقت الراهن.

وفي اليوم الثالث من الجولة، يبحث النصر عن مواصلة بدايته المثالية وتحقيق فوزه الخامس تواليًا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك حين يصطدم، السبت، بالاتحاد في مواجهة نارية على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وخرج النصر منتصرًا من جميع مبارياته الأربع، على غرار الهلال الذي يتصدر بفارق الأهداف عن بطل دوري «روشن» في الموسم الماضي.

وكالعادة، يعول النصر على رونالدو الذي بات بالفوز على التعاون في المرحلة الماضية 2ـ1 الهداف التاريخي للنادي في الدوري بـ 104 أهداف، متجاوزًا محمد السهلاوي صاحب الـ 103 أهداف.

وسيكون الاتحاد الاختبار الحقيقي الأول للنصر في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، على الرغم من أن فريق المدرب الألماني ينس فيسينج أهدر أربع نقاط في بداية الموسم نتيجة تعادله مرتين، آخرهما في المرحلة الماضية أمام الفتح من دون أهداف، ما جعله في المركز الخامس.

وفي اليوم ذاته، يلتقى الفيصلي مع الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما يواجه التعاون نظيره الفتح على ملعب نادي التعاون في بريدة.