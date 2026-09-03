في إيطاليا.. هاميلتون يبحث عن الرقم القياسي

يسعى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، إلى تعزيز آماله في إحراز لقب بطولة العالم للسائقين للمرة الثامنة، في إنجاز غير مسبوق، عندما يخوض سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، الأحد المقبل، بحثًا عن فوزه القياسي السادس على حلبة «مونتسا».

وفي مسعاه لتقليص فارق الـ59 نقطة مع كيمي أنتونيلي، البطل المحلي، الذي حقق 6 انتصارات الموسم الجاري مع مرسيدس، تلقى هاميلتون، البالغ 41 عامًا أنباءً مشجعة قبل السباق.

ويعتزم الصانع الإيطالي إدخال وحدة طاقة محدثة، في وقت سيواجه فيه أنتونيلي، صاحب الـ20 عامًا، عقوبة على خط الانطلاق بسبب استخدام محرك جديد.

ويتقاسم هاميلتون الرقم القياسي في عدد الانتصارات بجائزة إيطاليا الكبرى، برصيد خمسة انتصارات، مع الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر، بطل العالم 7 مرات.

ويستعيد فيراري هذه الذكرى، إذ يحتفل بمرور 30 عامًا على أول فوز لشوماخر في سباقه المحلي، والذي حققه في موسمه الأول مع الفريق، من خلال تصميم خاص لسيارة الفريق وملابس أفراده.

ومن شأن هذه اللمسة العاطفية أن تضفي مزيدًا من المشاعر على الأجواء المرتقبة، فيما يصطدم الفريق الرياضي المفضل لدى الإيطاليين، فيراري، بأنتونيلي، البطل المحلي الجديد.

وعشية الجولة الـ13 من بطولة العالم الموسم الجاري، وإحدى أكثر جولات الفورمولا 1 عراقة، يتصدر أنتونيلي الترتيب برصيد 242 نقطة، فيما يلاحقه البريطاني جورج راسل، زميله في مرسيدس، وهاميلتون برصيد 183 نقطة لكل منهما.

ويحتل راسل المركز الثاني بفضل تفوقه في عدد الانتصارات، بعدما حقق فوزين الموسم الجاري مقابل انتصار واحد لهاميلتون.

وبالنسبة إلى هاميلتون، لطالما كانت مونتسا حلبة حافلة بالنجاحات، وذلك بعدما حقق خمسة انتصارات عليها بين 2012 و2018.