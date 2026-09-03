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دخول المفاريد

2026.09.03 | 02:11 pm
شهد مهرجان ولي العهد للهجن، الخميس، دخول مفاريد قعدان الشعل والصفر والوضح ومفاريد بكار شعل وصفر إلى شبوك لجنة التحكيم (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)
دخول المفاريد

دخول المفاريد

دخول المفاريد

دخول المفاريد