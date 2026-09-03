دخول المفاريد

شهد مهرجان ولي العهد للهجن، الخميس، دخول مفاريد قعدان الشعل والصفر والوضح ومفاريد بكار شعل وصفر إلى شبوك لجنة التحكيم (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)