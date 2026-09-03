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سيطرة سعودية

2026.09.03 | 03:13 pm
شهدت الفترة النهارية من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثامنة، الخميس، على ميدان الطائف التاريخي فوز 21 مالك هجن سعودي بالمراكز الأولى (المركز الإعلامي ـ اتحاد الهجن)
سيطرة سعودية

سيطرة سعودية

سيطرة سعودية

سيطرة سعودية

سيطرة سعودية