سيطرة سعودية

شهدت الفترة النهارية من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثامنة، الخميس، على ميدان الطائف التاريخي فوز 21 مالك هجن سعودي بالمراكز الأولى (المركز الإعلامي ـ اتحاد الهجن)