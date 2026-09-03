يونتشاوكيتي.. خاسر محظوظ يكتب قصة استثنائية

تعثر الإسباني رافائيل خودار عند أول عقبة في مشاركته الأولى ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إذ أخفق المصنف 12 في فرض ​إيقاعه وخسر أمام الصيني بو يونتشاوكيتي، المتأهل إلى الدور الرئيس بصفته «الخاسر المحظوظ»، بنتيجة 6ـ2 و6ـ1 و6ـ1.

وعاد خودار، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى الملاعب التي توج فيها بلقب بطولة الناشئين قبل عامين، لكنه بدا بعيدًا عن مستواه المعتاد بعدما تأجلت مباراته في الدور الأول يومًا واحدًا بسبب الأمطار. وأسهمت سلسلة من الأخطاء ‌السهلة في ‌منحه منافسه أفضلية مبكرة وحسم المجموعة ​الأولى.

وازدادت ‌معاناة ⁠اللاعب الإسباني ​عندما ⁠نجح بو في كسر إرساله مبكرًا في المجموعة الثانية، ليفرض سيطرته على مجريات المباراة. وكان اللاعب الصيني قد حصل على مكان في الدور الرئيس في اللحظات الأخيرة عقب انسحاب ثاناسي كوكيناكيس.

وقال بو «أنا حقًا خاسر محظوظ».. وأضاف «بعد خسارتي في التصفيات، أخذت يوم راحة، لكنني لاحظت انسحاب بعض اللاعبين، ⁠لذلك قررت العودة ومواصلة التدرب تحسبًا لإمكانية المشاركة.. ‌بالأمس أبلغوني بأنني سأدخل ‌الدور الرئيس، وعندما سمعت ذلك شعرت بحماس ​كبير».

أما خودار، الذي يعد ‌من أبرز المواهب الصاعدة في منافسات الرجال بعد قفزته ‌الكبيرة من المركز 362 عالميًا إلى المركز 13 خلال العام الماضي، فقد واصل البحث عن أي وسيلة للعودة إلى أجواء اللقاء، حتى أنه أرسل عدة مضارب لإعادة شد أوتارها في ‌محاولة لتغيير مجرى المباراة.

لكن تلك المحاولات لم تؤتِ ثمارها، إذ تمسك بو، البالغ من ⁠العمر 24 ⁠عامًا، بأفضليته وحسم المجموعة الثانية بعد خطأ سهل جديد من منافسه، ليسكت بذلك مجموعة صاخبة من المشجعين الإسبان في الملعب رقم 17.

وأكمل المصنف 124 عالميًا المفاجأة بعد استئناف اللعب إثر توقف دام ساعة بسبب الأمطار، محققًا أول انتصار له في الدور الرئيس لإحدى البطولات الأربع الكبرى في محاولته السابعة، ليحجز مقعده في الدور الثاني.

وقال بو «كان الأمر صعبًا بعض الشيء بسبب توقف المباراة جراء الأمطار».

وأضاف «كان علينا أن نؤدي مهمتنا ونحافظ على تركيزنا. أنا ​سعيد للغاية بهذا الفوز. ​ربما بدا الأمر سهلًا من الخارج، لكنني كنت أعيش الكثير من المشاعر داخليًا. في الحقيقة، كنت متوترًا للغاية».