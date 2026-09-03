«يويفا» يفتح التحقيق مع لاعبي فنربخشة

فتح الاتحاد الأوروبي «يويفا» إجراءً تأديبيًا بحق الفرنسي ماتيو قندوزي، والإنجليزي مايسون جرينوود، لاعبي فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم، عقب إياب الملحق في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، أمام ليون الفرنسي، وفق ما أعلنه الخميس، نادي مدينة إسطنبول.

وأصدر فنربخشة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «فتح «يويفا» إجراءً تأديبيًا بحق لاعبينا ماتيو قندوزي ومايسون جرينوود، وكذلك بحق نادينا».

وأضاف النادي التركي في بيانه: «سيقدم نادينا الدفوع اللازمة أمام الجهات المختصة، من أجل حماية حقوق ومصالح لاعبينا ونادي فنربخشة».

وأكد الفرنسي قندوزي، لاعب الوسط، الذي وجه إلى جماهير ليون إشارة بذيئة نحوهم، وأطلق استفزازات أدت إلى مشادة بعد المباراة، في اليوم التالي للقاء على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وبرر اللاعب السابق لمرسيليا الفرنسي تصرفه قائلًا :«وجهوا إهانات إلى والدتي وعائلتي وأطفالي»، بعدما استهدفته فئة من جمهور ليون منذ فترة الإحماء.

كما انضم المهاجم الإنجليزي جرينوود، وهو لاعب سابق في مرسيليا أيضًا، إلى قندوزي في استفزاز جماهير ليون عقب المباراة التي فاز بها فنربخشة 2ـ1، وهي النتيجة التي أدت إلى إقصاء النادي الفرنسي.