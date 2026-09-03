الاتحاد يختبر ريوس قبل النصر

يصل الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، مساء الخميس، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، على أن يتجه فورًا إلى مقر النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن ريوس «26 عامًا» سيخضع فور وصوله لاختبارات ميدانية الخميس والجمعة، للتأكد من مدى قدرته على المشاركة في «الكلاسيكو» أمام النصر، السبت المقبل، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأعلن الحساب الرسمي للقطب الجداوي عبر منصة «إكس»، في وقت مبكر من صباح الخميس، عن التوقيع مع ريوس قادمًا من بنفيكا البرتغالي لمدة موسم واحد.

ويعد ريوس الصفقة الأجنبية الثانية التي أبرمها الاتحاد الصيف الجاري، بعد التعاقد مع السنغالي ديون لوبي، القادم من ألميريا الإسباني.

وكان الكولومبي ريوس «26 عامًا» انضم إلى بنفيكا في يوليو 2025 بموجب عقد يمتد حتى 2032 قادمًا من بالميراس البرازيلي، ومنذ ذلك الحين شارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

من جانب آخر، يجري لاعبو الاتحاد تدريبهم الرئيس، الخميس، استعدادًا لمواجهة النصر، حيث يركز على الطريقة الفنية والأسلوب التكتيكي الذي ينوي الألماني ينس فيسينج مدرب الفريق تطبيقه في المباراة.