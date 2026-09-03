«سكاي»: الاتحاد يراقب طالبي

تحركت إدارة شركة نادي الاتحاد للتعاقد مع المغربي شمس الدين طالبي، لاعب فريق سندرلاند الإنجليزي الأول لكرة القدم، وفق شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، الخميس.

وأوضحت الشبكة البريطانية أنَّ الجناح المغربي، البالغ من العمر 19 عامًا، حصل على موافقة من الإدارة الإنجليزية على الرحيل، بعد إبعاده عن قائمة البطولات الأوروبية التي يشارك فيها النادي هذا الموسم.

وبدأ اللاعب المغربي، الذي تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو، بحسب «ترانسفير ماركت»، مسيرته في بلجيكا رفقة رويال يونيون توبيز 2015، وانتقل بعدها إلى الفئات السنية في كلوب بروج وصولًا إلى الفريق الأول.

وتعاقد سندرلاند مع طالبي قادمًا كلوب بروج صيف 2025 الماضي مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

ومع النادي الإنجليزي لعب طالبي 31 مباراة في مختلف المسابقات سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين.