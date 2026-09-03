مهرجان الهجن.. «غزلان» تحصد التوقيت الأسرع

انطلق مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثامنة، الخميس، على ميدان الطائف التاريخي.

ويستمر الحدث الكبير حتى 13 سبتمبر الجاري بجوائز تبلغ 50 مليون ريال.

وسجل السعودي سعد عامر المري التوقيت الأسرع في الفترة النهارية عن طريق البكرة «غزلان» مسجلًا 2.55.97 في الشوط الثالث مسافة 2 كم.

وحقق 21 مالك هجن سعودي المراكز الأولى في تحدي الأشواط الصباحية الخميس.

ويشهد المهرجان تنظيم 248 شوطًا لفئات: «الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول»، إلى جانب أشواط مخصصة للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين، يتنافسون خلالها على الفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن، التي تبلغ جائزتها 500 ألف ريال.

وينظم في الحدث الكبير للمرة الأولى أشواط المزاين للإبل في ألوان: «الشقح، والشعل، والحمر، والصفر، والمجاهيم، والوضح وهجن أصايل».

وحقق المهرجان في النسخة السابعة أربعة أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، من خلال تسجيل أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن، بواقع 21,637 مطية، إلى جانب تحقيق نسبة زيادة بلغت 93.5 في المئة بعدد المطايا مقارنةً بالنسخة الأولى، ليتجاوز إجمالي الهجن المشاركة في النسخ السبع الماضية 100 ألف مطية.