هيئة الأفلام تشارك في مهرجان البندقية

تشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي تحتضنه المدينة الإيطالية خلال الفترة من 2 حتى 12 سبتمبر الجاري، بوفد رسمي، ضمن حضورها في أبرز المحافل السينمائية العالمية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها الإمكانات الإنتاجية التي توفرها السعودية، وفي مقدمتها الحوافز التنافسية، والبنية التحتية للإنتاج، وبرامج الدعم المقدمة للإنتاجات العالمية، إضافة إلى تنوع مواقع التصوير.

وتسعى هيئة الأفلام من خلال وجودها في المهرجان إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة إبداعية دولية، وتحفيز الشراكات العالمية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين صنّاع الأفلام والشركاء الدوليين.

ويعد مهرجان البندقية الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى 1932، أقدم مهرجان سينمائي في العالم، وأحد أبرز المحافل المتخصصة، إذ يستقطب سنويًا نخبة من صنّاع الأفلام والمنتجين والمستثمرين، ويشكل منصة لعرض أحدث الإنتاجات السينمائية العالمية.