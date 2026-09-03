بعد 12 عاما.. دجيكو يُسلم راية «التنانين»

أعلن البوسني إدين دجيكو، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الخميس، موعد اعتزاله اللعب دوليًّا، داعيًا المشجعين إلى الوقوف إلى جانبه في مباراة الوداع التي سيخوضها في 2 أكتوبر المقبل ضد السويد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكتب دجيكو، في رسالة باللغة الإنجليزية، بثَّها عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: «حان الوقت لتسليم الراية، كنت قد دافعت عن ألوان المنتخب الوطني حتى عمر الأربعين، بذلت حقًا كل ما كان بإمكاني أن أبذله، في كل مرة، كل شيء على الإطلاق».

وأضاف دجيكو، الذي يلقبه المشجعون ووسائل الإعلام البوسنية بـ«الماسة»: «لا شيء في مسيرتي عادل الفخر الذي كنت أشعر به كلما ارتديت هذا القميص، لا شيء، آمل فقط أن تكونوا حاضرين في تلك الأمسية أمام السويد كي نتقاسم شعورًا أخيرًا معًا، هكذا أريد أن أعيش آخر ليلة لي ممثلًا لبلادي، وأنتم جميعًا إلى جانبي، وأنا أرتدي هذا القميص الذي أحببته منذ طفولتي، والذي سأحبه ما حييت».

ومن المقرر أن تلعب المباراة في زينيتسا، المدينة الواقعة وسط البوسنة.

ويُعد دجيكو قائدًا للمنتخب المُلقب بـ«التنانين» منذ 12 عامًا، وهو اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ البوسنة والهرسك بـ 151 مباراة، كما أنه الهداف التاريخي برصيد 73 هدفًا.

وبدأ دجيكو مسيرته الدولية في يونيو 2007 ضد تركيا، قبل أن يتسلم شارة القيادة عام 2014، من أمير سباهيتش، القائد السابق.

وجدَّد اللاعب السابق لفولفسبورج الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وروما الإيطالي، عقده مع شالكة مطلع أغسطس الماضي، حتى صيف 2027، بعدما انضم إلى النادي الألماني في يناير 2026، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، وأسهم في صعوده مجددًا إلى الدرجة الأولى.

وُلد دجيكو في ساراييفو، وبدأ لعب كرة القدم مع الفئات العمرية لنادي جيلييزنيتشار «1992ـ1995»، واحتفل بيوم ميلاده الـ40 في 18 مارس الماضي.

وشارك المهاجم البوسني، البالغ طوله 1.93 م، هذا الصيف في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، بعدما حجز منتخب بلاده بطاقة التأهل على حساب إيطاليا في الملحق، في إنجاز احتُفل به بصخب في البوسنة.

وانتهت المشاركة البوسنية الثانية في تاريخ المونديال عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام أمريكا 0ـ2.