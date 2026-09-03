اليابان تواجه البرازيل في سنغافورة

يلتقي المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، مع نظيره البرازيلي تجريبيًا، نوفمبر المقبل، ضمن دورة دولية رباعية تستضيفها سنغافورة، وفق ما أعلنه المنظمون، الخميس.

وتبحث اليابان عن فرصة الثأر من البرازيل، بعدما هزمتها الأخيرة، في كأس العالم 2026، بهدف جابرييل مارتينيلي، الذي أحرزه في اللحظات الأخيرة، ليمنح «السيليساو» الفوز 2ـ1 ويقصي منتخب «الساموراي»، من منافسات دور الـ32.

ويشارك في الدورة الرباعية بجانب المنتخبين، كل من الباراجواي وسنغافورة في بطولة تجريبية أطلق عليها مسمى «تحدي ميزوهو الأزرق»، وتُلعب بين 13 و17 نوفمبر المقبل، خلال النافذة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وتفتتح سنغافورة منافسات البطولة التي تستضيفها على ملعبها الوطني، بمواجهة الباراجواي في 13 نوفمبر، قبل أن تلتقي اليابان مع البرازيل في اليوم التالي.

وتختتم البطولة 17 نوفمبر، بمباراتين، تجمع الأولى سنغافورة والبرازيل، بطلة العالم خمس مرات، فيما تلتقي اليابان مع الباراجواي في الثانية.