إيراولا يراهن على مواهب «الريدز»

أوضح الإسباني أندوني ‌إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن إغلاق سوق الانتقالات يُساعد «الريدز» بالتركيز الكامل على النتائج، وذلك خلال سعيه لتحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، عندما يواجه مضيفه إبسويتش تاون، الجمعة، الصاعد حديثًا، بعد أن استهل الموسم بتعادلين.

وقال إيراولا في مؤتمر صحافي، الخميس: «نحن بحاجة إلى الفوز، ونشعر بالإحباط في هذه المرحلة، ‌صحيح أنها ‌مجرد أول مباراتين، لكني أريد تحقيق ​الانتصارات، انتهى ‌سوق ⁠الانتقالات، وأصبحنا ​نعرف ⁠تمامًا المجموعة التي نمتلكها، أعتقد أن لدينا الكثير من المواهب، والآن يتعين علينا تقديم أداء جيد وإنجاز مهمتنا، وسنبدأ ذلك بدءًا من الجمعة».

وأشار إيراولا إلى أن برادلي باركولا، الوافد الجديد، الذي انضم من باريس سان جيرمان الفرنسي، يتأقلم بصورة جيدة مع الفريق، على الرغم من غيابه عن المباريات التحضيرية للموسم، مضيفًا: «أراه في حالة جيدة، تدرب معنا، لكن ‌من الصحيح أنه لم يشارك في أيّ ​دقائق خلال فترة الإعداد للموسم، كان ‌يتدرب بشكل منتظم، والقرار بشأن إشراكه يعود إلينا».

وبيّن المدرب ‌الإسباني أن قدرة باركولا على اللعب في كلا الجناحين ستمنح الفريق خيارات هجومية إضافية، مرحبًا بانتهاء التوقعات التي أحاطت بمستقبل كودي خاكبو، خلال فترة الانتقالات، ومشيدًا باحترافية المهاجم الهولندي في طريقة تعامله مع الشائعات التي ‌ربطته بالرحيل، متابعًا: «كان على دراية كاملة بما يدور في سوق الانتقالات، وكنا على تواصل مستمر، أنا سعيد ⁠ببقاء كودي ⁠لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا».

وأعرب إيراولا عن رضاه عن تحركات النادي في سوق الانتقالات، مؤكدًا على أن ليفربول فضل عدم المضي قدمًا في بعض الصفقات التي لم تكن تتوافق مع معاييره الفنية أو المالية، مكملًا :«كانت هناك خيارات أخرى قررنا عدم السعي وراءها لأسباب مختلفة، بعضها فني وبعضها اقتصادي، إذ لم تكن تلك الصفقات منطقية بالنسبة لنا في السوق، لكني سعيد بما وصلنا إليه الآن».

وعلى صعيد الإصابات، أبان إيراولا أن جو جوميز، مدافع الفريق، مرشح للعودة إلى التدريبات ​قريبًا، بينما سيستمر غياب كل من كونور برادلي، وأوجو إيكيتيكي لفترة أطول.

وبدأ الفريق المنتمي إلى مرسيسايد مشواره في الدوري بالتعادل 2ـ2 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام نوتنجهام فورست على ملعب «أنفيلد».