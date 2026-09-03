إنريكي: لست قلقا والتأقلم نقطة الانطلاق

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، عدم قلقه بشأن الموعد الذي سيبلغ فيه الفريق أعلى مستوياته، وذلك قبل مواجهة موناكو، الجمعة، وبعد تعادلين متتاليين في الدوري المحلي، أمام رين، وليل بالنتيجة ذاتها 2ـ2.

وأجاب إنريكي عن التساؤلات التي تخص الموعد الذي سيصل فيه سان جيرمان إلى جاهزيته بنسبة 100%، خلال الموسم الجاري، قائلًا في مؤتمر صحافي، عقد الخميس، قبل مباراة موناكو: «الأمر يعتمد على عوامل كثيرة لا أستطيع التحكم فيها، مهمتي هي اختيار أفضل 11 لاعبًا لكل مباراة، لست قلقًا بشأن الموعد الذي سنبلغ فيه أعلى مستوياتنا، علينا تقبّل الأمر والاستعداد، لم نبع أي لاعب كان أساسيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل تعاقدنا مع لاعبين شباب، وأعتقد أن هذا المزيج قد يكون إيجابيًا للغاية، علينا الانتظار لنرى ما ستؤول إليه الأمور».

وأضاف المدرب الإسباني: «اللاعبون يحتاجون إلى فترة للتأقلم، أتذكر أنه في موسمي الثاني، كان الجميع يشكك في مستوى اللاعبين الذين تعاقدنا معهم، لكنهم انتهوا إلى إظهار إمكاناتهم، تعاقدنا مع اللاعبين الذين كنا نريدهم»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رضاه التام عن سوق الانتقالات.

وعن رحيل برادلي باركولا، إلى ليفربول الإنجليزي، تابع إنريكي: «الجميع خرج مستفيدًا، هو أراد الرحيل لأنه أراد الحصول على دور أكبر في الفريق، وهذا أمر يجب أن تكسبه من خلال التدريبات، ولا يمكنني أن أضمنه لأي لاعب، هو لاعب مهم للغاية، وشخص رائع، ومحبوب من زملائه، كان يتبقى له عامان في عقده، لكنه قرر الرحيل، وأتمنى له كل التوفيق، علينا تقبّل ذلك».

وأعرب إنريكي عن سعادته بالمستويات التي يقدمها ثلاثي خط الهجوم في الفريق الفرنسي، «توريس وجودتس وأكليوش»، مشددًا على ضرورة عدم إجراء مقارنات بينهم.

وبيّن المدرب الإسباني أن أهدافه في الموسم الجديد، هي ذاتها التي جاء من أجلها، والمتمثلة بالتتويج في أهم البطولات، ومن أبرزها دوري الأبطال.