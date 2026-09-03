الهلال.. تضاؤل فرصة لاجامي وثيو انتظار

تضاءلت فرصة مشاركة علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام الشباب في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنه لم يحدد حتى الآن مدى قدرة الفرنسي ثيو هرنانديز، الظهير الأيسر، على المشاركة في هذه المواجهة، على أن تتضح الرؤية وفق نتائج الأشعة التي سيجريها برفقة لاجامي، الخميس.

وتعرض لاجامي لإصابة في عضلة الفخذ، وعانى ثيو من الألم في العضلة الضامة، خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، التي كسبها الأزرق بثلاثية نظيفة.

ويحتل الهلال صدارة دوري «روشن» بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات متتالية أمام الفيصلي، الفيحاء، الخليج، والأهلي.