ألكاراز يحمّل «الروزنامة» مسؤولية الإصابات

يعتزم الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، خوض عدد أقل من الدورات مستقبلًا، محمّلًا «روزنامة» كرة المضرب مسؤولية تزايد عدد الإصابات في اللعبة، وذلك وفق ما كشفه، الخميس، بعد انتصاره على البرتغالي جايمي فاريا، بأربع مجموعات، ضمن منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وقال النجم الإسباني، بعد المباراة: «من الواضح أنني لا أريد هذه الاستراحة بسبب إصابة، لكن في المستقبل سأحصل على بعض الاستراحات، استراحات طويلة. ربما ليس أربعة أشهر، ولكن شهرًا أو شهرين، مع الغياب عن بعض الدورات، لأنه من المستحيل أن ألعبها كلها».

وتابع ألكاراز: «أعتقد أنهم يضيفون المزيد من الدورات المهمة، كما تعلمون، بطريقة ما يجعلوننا نلعب، يمكنك أن تقول لا، لذلك فالأمر مستحيل، ونحن نرى الكثير من اللاعبين يتعرضون للإصابات، والكثير منهم يشعرون بالإرهاق، وإذا لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك، فسنرى المزيد في المستقبل، بالنسبة لي، الحصول على هذه الاستراحة بسبب الإصابة لم يكن أمرًا جيدًا، لكني متأكد أنني سأحصل على بعض الاستراحات وأغيب عن بعض الدورات مستقبلًا».

وعاد ألكاراز من غياب دام أربعة أشهر، بسبب إصابة في المعصم، وتخطى حامل اللقب بداية متواضعة ليهزم منافسه المصنف 72 عالميًا بنتيجة 4ـ6 و6ـ0 و6ـ3 و6ـ2 خلال ساعتين و40 دقيقة على ملعب «آرثر آش».