بوسيتش: نتائجنا غير مرضية.. وأثق في أرتيم

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن النتائج الأخيرة التي تعرض لها في الجولتين الماضيتين أمام الخلود والهلال، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بمقر النادي في جدة، الخميس.

وقال بوسيتش: «تلقت شباكنا خلال المواجهتين الأخيرتين ستة أهداف، وهذا رقم عالٍ، وأنا لست راضيًا عن ذلك، ومع ذلك لا تزال فترة التسجيل الصيفية مفتوحة، والنادي يملك القرار».

وتابع: «صنعنا العديد من الفرص، وما زلت أثق بفريقي والأرقام التي تحققت».

وعن مواجهة الرياض التي تلعب الجمعة، ذكر: «في الدوري لا توجد مباريات سهلة، كل المباريات تنافسية وصعبة، الدوري يتطلب التركيز، لكن من إيجابيات مواجهة الجمعة أننا سنعود للعب على أرضنا بحضور جماهيرنا، وهذا الأمر يمنحنا حافزًا كبيرًا».

وردَّ بوسيتش على أسئلة الصحافيين حول احتياجات الفريق، قائلًا: «أنتم تركزون على مركز المحور بشكل كبير، لكن الحقيقة توجد مراكز أخرى غير المحور، أما ما يخص الأوكراني أرتيم بوندارينكو، فأنا أثق في إمكاناته، فقط يحتاج إلى التأقلم والدعم، إلى جانب زملائه اللاعبين».