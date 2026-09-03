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طقم «الكنعد»

2026.09.03 | 04:57 pm
كشف نادي الاتفاق عن قميص الفريق الأول لكرة القدم الثالث للموسم الرياضي الجديد، إذ استُوحي من ملك الأسماك «الكنعد». (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
طقم «الكنعد»

طقم «الكنعد»

طقم «الكنعد»

طقم «الكنعد»

طقم «الكنعد»