طقم «الكنعد»

كشف نادي الاتفاق عن قميص الفريق الأول لكرة القدم الثالث للموسم الرياضي الجديد، إذ استُوحي من ملك الأسماك «الكنعد». (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)