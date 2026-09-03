النصر.. آنج يرسم خطة الاتحاد في جدة

تغادر بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، في ساعة مبكرة الجمعة، إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، السبت، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو يفضل إجراء التدريب الأخير في المدينة التي يلعب بها فريقه، للتعوّد على أجوائها، وإبعاد اللاعبين من عناء السفر ليلة المباراة.

وبيَّن المصدر أنَّ آنج سيحدد بعد نهاية التدريبات الخميس القائمة النهائية التي ستغادر إلى جدة، على أن يرسم الطريقة الفنية وأسلوب اللعب والأجانب الثمانية في المران الأخير.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي خلف الهلال بفارق الأهداف، بعد أن حصد العلامة الكاملة «12 نقطة» أمام الفتح 3ـ0، الرياض 4ـ0، الاتفاق 3ـ2، والتعاون 2ـ1.