الأهلي بين خيار الإعارات أو المخالصات

تسعى الإدارة الرياضية في النادي الأهلي إلى إعارة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أو إجراء مخالصات نهائية معهم، قبل رفع القائمة النهائية مع إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أنَّ إدارة القطب الجداوي تعمل على إيجاد مكان في القائمة، التي تتسع إلى 25 لاعبًا لسعيد باعطية، الظهير الأيمن، الذي وقَّع معه النادي الأربعاء الماضي قادمًا من الفتح.

وكانت إدارة الأهلي وافقت على إعارة عدد من اللاعبين، بينهم أيمن فلاتة، عيد المولد، ويزن مدني، على أن يزيد العدد خلال الأيام المقبلة قبل رفع القائمة.

وتضم قائمة الأهلي حاليًّا ثمانية لاعبين أجانب وهم: السنغالي إدوارد ميندي، البرازيليان روجر إيبانيز، ويندرسون جالينو، التركي ميريح ديميرال، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الإنجليزي إيفان توني، الأوكراني أرتيم بوندارينكو، إضافة إلى ثلاثة أجانب مواليد وهم: الفرنسي فالنتين أتانجانا «21 عامًا»، البرازيليان ماتيوس جونسالفيس «21»، وريكاردو ماثياس «20».

وتحتوي القائمة الأهلاوية أيضًا على 15 لاعبًا محليًّا وهم: عبد الرحمن صانبي، عبد الله عبدو، سليمان الجدعاني، ريان حامد، محمد سليمان، زكريا هوساوي، سعد بالعبيد، علي مجرشي، محمد عبد الرحمن، زياد الجهني، نايف موسى، صالح أبو الشامات، مشعل المطيري، فراس البريكان، وعبد الله رديف.