من هو أنيس حاج القريب من الاتحاد؟

في باريس العاصمة الفرنسية، ولد أنيس حاج موسى، لاعب وسط فريق فينورد الهولندي الأول لكرة القدم، القريب من الانتقال إلى الاتحاد يوم 11 فبراير 2002، لوالدين من أصول جزائرية هاجرا إلى البلد الأوروبي مطلع القرن الجديد.

يبلغ طوله 1.76 متر ووزنه يتراوح بين 73 كجم وتقدر قيمته السوقية بنحو 23 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

كان والده يلعب كرة القدم كهواية حتى سن 24 عامًا قبل أن يتوقف بسبب حادث دراجة نارية.

وقع أول عقد احترافي مع أوليمبيك شارلروا البلجيكي صيف 2022 حيث شارك في 33 مباراة وسجل 8 أهداف، انتقل إلى باترو آيزدن 2023 ثم أعير إلى فيتيس أرنهيم فبراير 2024 وسجل هدفًا في 14 مباراة.

انضم إلى فينورد صيف 2024 بعقد حتى 2030 مقابل رسوم قياسية لناديه السابق وسجل أهدافًا مهمة في دوري أبطال أوروبا منها ضد سالزبورج ومانشستر سيتي.

مثل منتخب الجزائر تحت 20 و23 عامًا وظهر مع الأول في 22 مارس 2024 ضد بوليفيا وسجل أول أهدافه الدولية في 3 يونيو 2026 ضد هولندا، شارك في كأس العالم 2026.