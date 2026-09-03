مؤشر نضج التجربة الرقمية.. «بوابة الترفيه» تسجل 91.8% في رضا المستفيد

سجَّلت «بوابة الترفيه»، المنصة الرقمية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه «GEA» لتسهيل أعمال الأفراد والشركات في القطاع، مستوى «متقدمًا» في «مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية 2026»، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، محققة 91.80 في المئة في منظور رضا المستفيد، و88.69 في المئة في منظور تجربة المستخدم.

وحصلت البوابة على تصنيف «متقدم» في منظور رضا المستفيد، الذي يقيس عددًا من الجوانب المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية، تشمل جودة المعلومات والمحتوى، وسهولة وقابلية الاستخدام، ودعم المستفيد والاستجابة للشكاوى، ومشاركة المستفيد، إلى جانب الرضا العام والتطلعات.

وسجَّل محور جودة المعلومات والمحتوى أعلى نتيجة بنسبة 93.94 في المئة، تلاه محور مشاركة المستفيد بـ91.58 في المئة، ثم الرضا العام والتطلعات بـ91.32 في المئة، فيما بلغت نتيجة سهولة وقابلية الاستخدام 90.86 في المئة، ودعم المستفيد والاستجابة للشكاوى 90.66 في المئة، لتتجاوز جميع محاور رضا المستفيد حاجز 90 في المئة.

وفي منظور «تجربة المستخدم»، سجَّلت بوابة الهيئة 88.69 في المئة بتصنيف «متقدم»، حيث بلغت قابلية الاستخدام 89.83 في المئة، وتكامل البيانات 89.28 في المئة والإتاحة والتوافقية 88.77 في المئة، فيما سجَّل التخصيص والتفضيلات 84.20 في المئة، وإمكانية الوصول 79.84 في المئة.

وتُعد «بوابة الترفيه» منصة رقمية متكاملة أطلقتها الهيئة العامة للترفيه «GEA» لتسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العاملة في القطاع، من خلال إتاحة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة الترفيهية إلكترونيًّا.

وتوفر البوابة خدمات إصدار التراخيص والتصاريح وشهادات الاعتماد، إلى جانب الوصول إلى الأنظمة واللوائح والاشتراطات والضوابط المنظمة للقطاع.

كما تتيح للمستثمرين الاطلاع على قوائم المرخصين والخدمات ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل بدء وممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة في السعودية، وتقليص الإجراءات عبر تجربة رقمية موحدة تجمع الخدمات والمعلومات التي يحتاج إليها المستفيد في مختلف مراحل نشاطه.