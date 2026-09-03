الاتفاق.. مدافع شاب يحسم الاختيار بين ليتي وكوامي

يضع نادي الاتفاق المدافع البرتغالي ديوجو ليتي والإيفواري أكسل كوامي، لاعب الوسط، ضمن خياراته لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية مساء الأحد، وفق ما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وليتي «27 عامًا» لاعبٌ حر منذ مغادرته صفوف يونيون برلين الألماني قبل نحو شهرين، أما كوامي «22 عامًا» فيرتبط بعقدٍ مع آيك السويدي حتى نهاية 2029.

ولفتت المصادر إلى امتلاك إدارة «النواخذة» اتفاقَين مبدئيين مع اللاعبَين، وانتظارها فحص باقي خياراتها قبل التوقيع مع أحدهما.

ودعمًا للفريق الأول، يبحث النادي عن مدافع أجنبي من مواليد 2005، لقيدِه تحت السن، وإذا وجدته ستصرف النظر، كما شرحت المصادر، عن ليتي وستتعاقد مع كوامي فضلًا عن المدافع الشاب. لكنها ستضمّ ليتي وتصرف النظر عن كوامي إذا تعذّر العثور على مدافع تحت السن يلبّي المعايير الفنية والتعاقدية المطلوبة.

في سياقٍ متصل، أعلن الاتفاق، مساء الخميس، موافقته على إعارة الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، جناح الفريق الأول، إلى فريق أورلاندو بايرتس في بلاده.

واستقطب النادي الشرقاوي نكوتا، الصيف الماضي، من أورلاندو بايرتس، ومنحه عقدًا لثلاثة مواسم.

ويغيب اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، عن المباريات منذ شهر مايو الماضي بسبب إصابة قوية في غضروف الركبة اضطرته إلى الخضوع لعملية جراحية في يونيو.

وبمغادرة الجناح الجنوب إفريقي، تراجع عدد اللاعبين الأجانب في الاتفاق إلى 10، بينهم الجناح الفرنسي ريان ميسي «مواليد 2007»، والإيفواري عبد الله كانتي، لاعب الوسط «مواليد 2005»، والجناح الصربي ماتيا جلوتشفيتش «مواليد 2004».

ووصل الفريق الشرقاوي إلى مدينة أبها ظهر الخميس، قادمًا بالطائرة من الدمام، لمواجهة فريق أبها، الجمعة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وذكرت المصادر أن كانتي، الذي تعاقد النادي معه الأحد، سافر مع بعثة «النواخذة» ويحظى باهتمام المدرب الأسترالي آرثر باباس، الذي يعتزم الاستعانة به أمام أبها إذا ثبُتت جاهزيته بدنيًا وفنيًا.