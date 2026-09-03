بالهلال.. أرسنال يسجل أكبر عملية بيع

كسر نادي أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم حاجز أكبر عملية بيع لاعب في تاريخه بعد أن صمد تسعة أعوام بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وحسم الهلال السعودي صفقة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي ما بين 55 و60 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية عدة، ما يجعلها أكبر عملية بيع أجراها بطل الدوري الإنجليزي في تاريخه.

وبحسب الموقع المتخصص في سوق الانتقالات كانت أكبر عملية بيع في «المدفعجية» حينما باع عقد الإنجليزي أليكس أوكسلاد-تشامبرلين إلى ليفربول مقابل 38 مليون يورو.

ووصل الجناح البرازيلي، الثلاثاء الماضي، إلى الرياض العاصمة السعودية، تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض الجناح البرازيلي 53 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، سجَّل خلالها 11 هدفًا، وصنع سبعة في 2384 دقيقة لعب، وتلقى خمس بطاقات صفراء.

وحقق مارتينيلي بقميص أرسنال ثلاثة ألقاب «الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا والدرع الخيرية».