مارتينيلي هلالي 4 أعوام

وقعت إدارة نادي الهلال صفقة انضمام البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادمًا من أرسنال الإنجليزي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأزرق العاصمي في بيانه المنشور الخميس أن الجناح البرازيلي وقع عقدًا مع الأزرق يمتد لـ 4 مواسم، إذ جرت المراسم في مركز «الماجدية الرياضي».

وثمن البيان الهلالي تكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقة انتقال مارتينيلي إلى الهلال في الموسم الجاري.

وبدأ مارتينيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، مسيرته الكروية مع فريق «إيتوانو» البرازيلي، قبل انتقاله إلى أرسنال عام 2019، إذ مثّل الفريق في مختلف المنافسات المحلية والقارية، وسجّل بقميصه 62 هدفًا، إلى جانب 36 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل مارتينيلي المنتخب البرازيلي في عدد من الاستحقاقات، وشارك معه في بطولتي كأس العالم 2022 و2026، كما سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا، وأسهم معه في تحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».