فينورد يقاوم انتقال حاج موسى إلى الاتحاد

تصطدم محاولات نادي الاتحاد للتعاقد مع الجناح الجزائري الدولي أنيس حاج موسى بتمسك إدارة نادي فينورد الهولندي بخدماته، وفق البلجيكي ديفي ريجو، المدير الرياضي.

وفي تصريحات لشبكة «ESPN» نقلها موقع «Voetbalzone» الهولندي، الخميس، قال ريجو عن اللاعب الجزائري: «سوق التعاقدات الواردة مغلق لدينا. وهذا استنتاج مهم جدًّا في هذه الحالة. لذا نريد ضمان الحفاظ على قيمتنا على أرض الملعب. وسأبذل، إلى جانب الإدارة، كل ما بوسعي من أجل إبقائه هنا».

وبحسب الصحافي سينكلير بيشوب، يرغب حاج موسى بشدة في إتمام الانتقال إلى الاتحاد، ويؤكد وجود اتفاق في هذا الصدد.

وعلّق المدير الرياضي على المعلومات التي نشرها الصحافي قائلًا: «في وقت سابق من فترة الانتقالات، قال اللاعب إنه لا يريد الذهاب إلى السعودية، وفي ذلك الوقت كان هناك نادٍ قد أبدى اهتمامه به».

وتابع: «لم يتم إبرام أي اتفاقات على الورق. سوق التعاقدات الواردة مغلق. ويجب أن يكون فينورد قادرًا على جلب بديل يليق بالمستوى».

ويرتبط حاج موسى، البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع فينورد يمتد حتى منتصف 2030.

ولا يزال الاتحاد يملك متسعًا من الوقت لإتمام الصفقة مع امتداد فترة التسجيل الصيفية في السعودية إلى 6 سبتمبر الجاري.