كيروش يبدأ مهمة جديدة مع غانا

تراجع البرتغالي كارلوس كيروش عن استقالته من تدريب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، وسيتولى قيادته في الاستحقاقات المقبلة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وكان كيروش «73 عامًا» قاد «النجوم السوداء» إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، قبل أن يودّع المنتخب البطولة على يد كولومبيا. وأعلن المدرب بعدها أنه لن يجدد عقده.

وأعلن الاتحاد الغاني للعبة، الخميس، أنه توصل الآن إلى اتفاق مع كيروش للعودة من أجل المرحلة المقبلة من برنامج المنتخب.

وقال الاتحاد في بيان: «بعد مناقشات بين الاتحاد ووزارة الرياضة والترفيه، تم الاتفاق على أن يتولى كارلوس كيروش مهمة تدريبية جديدة، بدءًا من فترة التوقف الدولي المقبلة».

ويعتقد الاتحاد أن خبرة كيروش الدولية الواسعة وخبرته الفنية ومعرفته بالمنتخب تؤهله بقوة لقيادته في المرحلة التالية. وسبق للمدرب، تدريب منتخبات البرتغال وكولومبيا وإيران ومصر وقطر.

ويستهل المنتخب مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 في وقت لاحق من الشهر الجاري، بمباراتين أمام كوت ديفوار وجامبيا.

وتضم المجموعة الثالثة من التصفيات أيضًا الصومال، علمًا أن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا.