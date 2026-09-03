صلاح: أمي رفضت الكرة.. و«بلكونة» مصر تشعرني بالراحة

كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، عن رفض والدته في صِغَرِه دخولَه إلى عالم اللعبة.

وصرّح في حوارٍ مع قناة ناديه الجديد على «يوتيوب» بُثَّ الخميس: «والدتي لم تكن تريدني أن ألعب الكرة»، نظرًا لقلقها الدائم عليه وتسبُّب التدريبات في غيابه عنها ساعاتٍ طويلة، مشيرًا إلى دعم والده له بكافة الطرق في بواكير مشوارِه الرياضي.

وشدد صلاح «34 عامًا» على احتفاظه بالشغف والطموح، مثلما كان وهو صغير، عادًّا امتلاك الدافع أساس النجاح في مسيرته.

وأرجع قبوله عرض الانضمام إلى طرابزون سبور، الشهر الماضي، إلى اقتناعه بطموح أرطغرل دوجان، رئيس النادي.

وأوضح: «أقنعني ما يحاول بناءه، ورغبته في الفوز بشيء»، متمنيًا تحقيق ألقابٍ مع طرابزون محليًا أو قاريًا.

وعن أول ما بحث عنه بعد سماعه عن عرض النادي التركي، كشف: «بحثت عن أفضل الأماكن في المدينة، وكنت متحمسًا». وأبان أنه لم يكن يتوقع الاستقبال الحافل الذي أحاطه عند وصوله إلى مدينة طرابزون لتوقيع عقده مع النادي، واعدًا بتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق.

وذكر أنه عندما وصل إلى المطار وشاهد مستقبليه أحسَّ أن شيئًا كان يفتقده قد تحقّق، وتابع: «لا أعتقد أن كثيرًا من اللاعبين تلقوا مثل هذا الاستقبال قبل أن يلمسوا الكرة مع الفريق، كنت سعيدًا ومتأثرًا للغاية».

وبسؤاله عن هواياته بعيدًا عن كرة القدم، ردّ: «أحب التنس كثيرًا، وألعب الشطرنج كثيرًا».

وتحدث النجم المصري عن إعجابه بالأجواء في بلاده، ردًا على سؤالٍ عن أكثر ما يفتقد إليه وهو بعيدٌ عنها، وقال: «الأجواء مرِحة، وعندما أكون مع أصدقاء من مصر يكون الأمر مختلفًا، نفهم مزاح بعضنا بعضًا، وعندما أكون في مصر أخرج إلى البلكونة وأرى الناس وهم يتعاملون مع بعضهم بعضًا أو يمرّون في الشارع، أستنشق الأجواء هناك، وأشعر أنني بحالة جيدة».

وكشف صلاح عن حرصه منذ نحو 20 عامًا على التحدث مع والدته قبل كل مباراة يخوضها، وقال إنه فخورٌ بكل ثانيةٍ في مشواره بعدما حقق العديد من الإنجازات.