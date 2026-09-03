مارتينيلي ليس الأول.. أرسنال والهلال قصة تتجدّد

سار الجناح البرازيلي جابريل مارتينيلي، الذي أعلن نادي الهلال التعاقد معه الخميس، على خطى لاعبٍ وحيدٍ سبقه في الانتقال من أرسنال الإنجليزي إلى «الأزرق».

وقبل 25 عامًا، سلك الليبيري كريستوفر وريه المسار ذاته، وأصبح أول لاعبٍ ينضم إلى الهلال قادمًا من أرسنال.

ويعود تاريخ الصفقة إلى أواخر عام 2000 حين أعلن النادي اللندني بيع عقد المهاجم الليبيري إلى الهلال دون الكشف عن رسوم الانتقال.

وقيَّد الهلال اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 25 عامًا، في قائمته عبر نافذة التسجيل الشتوية، ليبدأ في تمثيله خلال النصف الثاني من موسم 2000ـ2001.

وشهدت النافذة ذاتها تعاقد النادي مع لاعبين آخرين، من بينهم المدافع الدولي عبد الله سليمان، والمهاجم حسين العلي.

وانضمَّ الليبيري إلى الهلال بعد رحلة احترافٍ أوروبيةٍ، انطلقت مع موناكو الفرنسي، الذي غادره في 1997 منتقلًا إلى أرسنال. وأعاره العملاق الإنجليزي إلى ثلاثة أنديةٍ مختلفةٍ قبل بيع عقده إلى الهلال.

وخلال مباراةٍ تجريبيةٍ أمام سدوس، 7 يناير 2001، اختبر الهلال اللاعب الجديد، ولم يُقدِّم، حسبَ التقارير الصحافية التي تناولت المواجهة، المستوى المطلوب.

واستمر وريه مع الفريق العاصمي لنصف موسمٍ فقط قبل الاستغناء عنه لمصلحة نادي سانت ميرين الإسكتلندي، صيف 2001.

وقضى اللاعب عامين برفقة الفريق الإسكتلندي، ورحل بعدها إلى بيرسبوليس الإيراني، ومنه إلى بيشوب ستورتفورد الإنجليزي، ثم باكنجهام تاون في إنجلترا أيضًا، قبل اختتام مسيرته بتجربةٍ احترافيةٍ مع بيرسيمان مانوكواري الإندونيسي بين عامَي 2007 و2010.

وورَّث وريه مهنته إلى نجله كريس الذي أنجبه عام 1996 في الولايات المتحدة، ويلعب حاليًا لفريق بانبوري يونايتد الإنجليزي.

ربع قرنٍ مضى على تلك الصفقة، والآن تتجدَّد ذكراها مع ظفر الهلال بخدمات مارتينيلي قادمًا من أرسنال.