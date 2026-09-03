ليتش: بارتي خارج حساباتنا.. والهلال الأفضل

عدَّ الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الهلال أفضل فرق الدوري، مؤكدًا أنهم سيواجهونه بشجاعةٍ، وسيقاتلون من أجل تقديم أفضل مستوى ممكنٍ خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «المباراة أمام الهلال ستكون قويةً وممتعةً، وتُعدُّ ديربي، ينتظره الجميع بشغفٍ. بالنسبة لي، الهلال هو أفضل فريقٍ في الدوري، وسنقاتل من أجل تقديم أفضل أداءٍ ممكنٍ أمامه».

وكشف المدرب الألماني عن عدم جاهزية الغاني توماس بارتي للمشاركة، موضحًا: «مع الأسف، هو غير جاهزٍ. الوضع معه ببساطةٍ، أنه جاء إلينا دون أن يخوض فترةَ إعدادٍ».

وأضاف: «منذ الدقائق الأولى له داخل الملعب قدَّم أداءً جيدًا، والجميع شاهد أنه لاعبٌ يستطيع مساعدتنا في الوصول إلى مستوى أعلى، لكنْ علينا أن نكون أذكياء، لأن الموسم طويلٌ، وما زلنا في بدايته، بالتالي لن نجازف بإشراكه».

وتطرَّق ليتش، كذلك، إلى غياب ضاري العنزي بسبب الإيقاف، وقال: «بصراحةٍ لا أفهم البطاقة الصفراء الثانية في المباراة. بالنسبة لي، كانت بعيدةً تمامًا عن أن تكون بطاقةً صفراء».

وتابع: «ما تعلَّمناه من الحكام أنه عندما تكون هناك بطاقةٌ صفراءُ ثانيةٌ ستؤدي إلى الطرد، يجب أن يكون هناك خطأ يستحقُّ ذلك».

وعن مواجهة الهلال، أجاب مدرب الشباب: «نحن نتطلَّع إلى مثل هذه المباريات، لأننا نريد المنافسة أمام هذه الفرق الكبيرة».

وأضاف: «أمام القادسية الموسم الجاري قدَّمنا أداءً جيدًا حتى الدقيقة 60، لكنَّنا الآن في مرحلةٍ أكثر تقدُّمًا مما كنا عليه في تلك المباراة، لذا نحن جميعًا متفائلون».

وشدَّد ليتش على أهمية العمل الجماعي أمام القوة الفردية التي يمتلكها الهلال، قائلًا: «لو كانت كرة القدم تعتمد على الجودة الفردية فقط، لكنا خسرنا بالتأكيد في مباراة الغد، لكنَّها ليست كذلك».

واختتم: «الهلال يملك جودةً فرديةً عاليةً بدايةً من واتكينز، وسمرفيل، وروبن نيفيش، لذا من المهم أن ندافع معًا بوصفنا فريقًا، وأن نلعب الكرة بالشجاعة نفسها التي لعبنا بها في المباريات الماضية».