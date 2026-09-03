الأندية السعودية.. 279 صفقة انتقال بـ 407 ملايين

أنفقت الأندية السعودية 407 ملايين دولار على 279 صفقة في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الصيف الجاري، بنسبة تعادل 4.12 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 9.89 مليار دولار، لتحتل المركز السابع عالميًا بعد تركيا التي بلغت حصتها 514 مليونًا، فيما تأتي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في المقدمة.

ووفقًا لأحدث تقرير للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» صدر الخميس، فقد أنجزت أكثر من 12500 ألف صفقة انتقال حول العالم للاعبين من 47 جنسية، وهو رقم قياسي أيضًا، مقابل 11863 العام الماضي، وتبلغ حصة الأندية السعودية 2.23 بالمئة.

وأوضح التقرير أن إنفاق الأندية السعودية تراجع عن العام الماضي بواقع 145 مليون دولار، أي بنسبة 26.27 في المئة، فيما بقيت انتقالات 2023 للفترة نفسها هي الأعلى بـ 875 مليونًا.

وأبرمت الأندية السعودية 137 صفقة واردة مقابل 142 صادرة، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين المشمولين بالانتقالات 26.6 عام مقابل 24.4 للمتوسط العالمي. فيما ظل الرقم المسجل 2022 هو الأعلى بـ 29.0.

ويعد الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي هو أحدث الصفقات السعودية بعد انتقاله إلى الهلال من أرسنال الإنجليزي مقابل 81 مليونًا.

وكانت إسبانيا الجهة الأكثر تصديرًا للاعبين إلى السعودية «11» ثم فرنسا «10»، وبلجيكا «8» والبرتغال «7» والبرازيل «6».

وبحسب التقرير شملت الصفقات السعودية 33 عودة من إعارة و57 انتقالًا نهائيًا، و18 إعارة، و171 نهاية عقد.

ولفت التقرير إلى أن رسوم الانتقالات الدولية شهدت زيادة طفيفة عن العام الماضي وبلغت 1.15 بالمئة. وكانت إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا هي الاتحادات الخمسة التي سجلت أعلى عدد من الانتقالات الواردة. أما بالنسبة للصادرة، فكانت إنجلترا في المقدمة، تليها إسبانيا، والبرازيل، وفرنسا والبرتغال.

وهيمنت الأندية الإنجليزية مجددًا على السوق، باستثمار أكثر من 3.02 مليار في رسوم انتقال اللاعبين، والبالغ عددهم 512.

ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجله الدوري الممتاز والبالغ 4.7 مليار، والذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية، والذي يشمل أيضًا صفقات انتقال بين الأندية الإنجليزية.

واحتلت الأندية الإيطالية المرتبة الثانية بـ 1.1 مليار، تلتها الإسبانية «940 مليونًا»، ثم الألمانية «904 ملايين»، والفرنسية «641 مليونًا».

وحققت الأندية الفرنسية أعلى إيرادات من الانتقالات، وبلغت 1.7 مليار. فيما جمعت الإنجليزية 1.43 مليار، متقدمة على الألمانية «1.02مليار»، والإسبانية «773 مليونًا»، والبرتغالية «642 مليونًا».

وكانت إنجلترا الأكثر استقبالاً للاعبين خلال فترة الانتقالات، وجاءت الحصة الأكبر من إسكتلندا «86»، فرنسا «56»، ويلز«56»، ألمانيا «37»، وأخيرًا إيطاليا «33».

وأفاد «فيفا» أن كأس العالم 2026 كان له أثر كبير على حركة السوق، حيث بلغت قيمة انتقالات اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 3.3 مليار.

وبالنسبة لوضع اللاعبين خلال الانتقالات ذكر التقرير أن 55 في المئة منهم انتهت عقودهم، فيما مثّلت الإعارات حوالي 22 بالمئة، بينما شكّلت الدائمة 22 في المئة.

من جهة أخرى سجلت كرة القدم النسائية أرقامًا جديدة بتسجيل 1406 صفقة انتقال بزيادة قدرها 19.2 بالمئة عن الرقم القياسي السابق.

وتضاعف الإنفاق على الرسوم أكثر من مرتين مقارنة بالفترة المماثلة في 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة من حيث الإنفاق بـ 8 ملايين، متقدمة على إسبانيا «6.6 مليون»، وألمانيا «4.9 مليون»، والولايات المتحدة «2.9 مليون»، وإيطاليا «2.1 مليون».

وحصلت الأندية السويدية على أعلى قيمة لرسوم الانتقالات بواقع 4.2 مليون، متقدمة بفارق طفيف على الإنجليزية «4 ملايين»، بينما حصلت أندية فرنسا وألمانيا على 3.6 مليون لكل منها.