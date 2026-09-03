الخلود يعادل الفيحاء ويسجل سابقة في «روشن»

دوَّن فريق الخلود الأول لكرة القدم سابقةً في سِجلِّ مشاركاته ضمن دوري روشن السعودي بعدما تعادل 2ـ2 مع الفيحاء، مساء الخميس، متجنِّبًا للمرة الأولى الخسارةَ في ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ خارج أرضه.

وتقدَّم الفيحاء في النتيجة بهدفٍ للبرازيلي هوجو مورا، لاعب الوسط، في الدقيقة 5، ردَّ عليه الإسباني إيكير كورتاخارينا، لاعب الوسط، بهدفٍ للضيوف في الدقيقة 14.

واستعاد المهاجم الزامبي فاشون ساكالا تقدُّم الفيحاء مُحرِزًا هدفًا في الدقيقة 57. لكن المهاجم الفرنسي جوليان دومينجيش رفض خسارة فريقِه الخلود، وأسكن الكرة برأسه في الشباك عند الدقيقة 89، ليحصل كل طرفٍ على نقطةٍ واحدةٍ، رفعت رصيد صاحب الأرض إلى خمس نقاطٍ وضيفه إلى تسعٍ.

وهذا التعادل هو الثاني تواليًا بين الفريقين بعدما انتهى لقاؤهما في الدور الثاني من الموسم الماضي 1ـ1.

وبقِي الخلود من دون خسارةٍ بعد مرور خمسٍ من جولات النسخة الجارية من الدوري، وهي سابقةٌ بالنسبة له على مستوى البطولة، التي يخوض منافساتها منذ صعوده إليها مطلع صيف 2024.

وسجَّل الفريق سابقةً أخرى تخصُّه في «روشن» بتفاديه الهزيمة في ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ خارج أرضه.

وجمع فريق المدرب الإنجليزي ديس باكينجهام تسع نقاطٍ من الجولات الخمس الأولى للموسم الجديد، إثر فوزه على التعاون والأهلي في الرس لحساب الجولتين الثانية والرابعة، وتعادله مع الاتحاد في جدة والدرعية في الرياض والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولات الأولى والثالثة والخامسة.