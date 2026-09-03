ليندا تقصي لانلانا وتواجه آن

شقت التشيكية ليندا نوسكوفا طريقها ​إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوز مريح على التايلاندية لانلانا تارارودي بنتيجة 6-4 و6-2، الخميس، مواصلة سعيها لإضافة اللقب الثاني تواليًا في البطولات الأربع الكبرى بعد تتويجها ‌في ويمبلدون.

وفرضت ‌المصنفة السادسة سيطرتها ​على ‌مجريات ⁠اللقاء ​منذ بدايته، لكنها ⁠اضطرت إلى الحفاظ على تركيزها بعدما كادت لانلانا، البالغة من العمر 22 عامًا، أن تنتزع فرصة لكسر الإرسال عقب حفاظ اللاعبتين على أشواط إرسالهما ⁠الأربعة الأولى.

غير أن ليندا ‌حافظت على ‌هدوئها في اللحظات ​الحاسمة، ونجحت ‌في انتزاع الكسر الذي منحها الأفضلية، ‌قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وبدا أن لانلانا فقدت جزءًا من زخمها بعد تأخرها في النتيجة، إذ خسرت ‌إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، بينما واصلت ليندا التقدم ⁠بثبات ⁠نحو الفوز.

وفي النهاية، أنهت اللاعبة التشيكية المباراة بصورة قوية، إذ سجلت ثلاثة إرسالات ساحقة لتحسم المواجهة وتبلغ الدور الثالث في نيويورك للعام الثاني تواليًا.

وتلتقي ​نوسكوفا في الدور المقبل مع الأمريكية آن لي.