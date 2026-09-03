1.7 مليون ريال تنتظر سباقات الطائف

يستضيف ميدان الملك خالد للفروسية بمحافظة الطائف، الجمعة، منافسات الأسبوع السابع من موسم سباقات الطائف 2026، بتنظيم الأمسيتين الـ 13 والـ 14، بواقع 11 شوطًا في كل أمسية، وبإجمالي 22 شوطًا، وتبلغ مجموع جوائزها المالية 1.7 مليون ريال، طبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وتتجه الأنظار في أمسية الجمعة إلى الشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد للأفراس، على مسافة 1400 متر، وبجائزة مالية قدرها 120 ألف ريال، بمشاركة الفرس «فالة خير» بشعار إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، و«جست فور سول» بشعار إسطبل الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، و«دانس ديسير» بشعار إسطبل عبد الله حمود الصباح، و«كوافل» بشعار إسطبل فواز محارب المشرافي.

ويجري الشوط التحضيري لتحدي نادي سباقات الخيل لعمر السنتين على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية تبلغ 120 ألف ريال، بمشاركة المهر «عراب» بشعار إسطبل عبد الله حمود الصباح، و«النجم الساطي» بشعار إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، و«ميمون» بشعار إسطبل يوسف الطريف، و«الزعيم» بشعار إسطبل عبد الله المطيري.

وفي الشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد، مفتوح الدرجات، على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 120 ألف ريال، يشارك «جيوجرفي» بشعار إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى جانب الجوادين «يادار» و«إنكل» بشعار إسطبل عبد الله حمود الصباح.

وتتصدر منافسات السبت كأس الطائف للسرعة المخصص لخيل عمر السنتين، على مسافة 1200 متر، وبجائزة مالية تبلغ 350 ألف ريال، بمشاركة «رأس المال» بشعار إسطبل عبد الله حمود الصباح، و«المنتخب» بشعار إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، و«بريف فيكوما» بشعار أيمن ناصر الراجحي.

ودعا نادي سباقات الخيل أهالي محافظة الطائف وزوارها إلى حضور منافسات الأسبوع السابع، والاستمتاع بأجواء السباقات والفعاليات المصاحبة في ميدان الملك خالد للفروسية، فيما تتاح تذاكر الدخول مجانًا عبر تطبيق «ويبوك».