الأولمبية والبارالمبية و«الهدنة» يطوران الكوادر الرياضية

أكد الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اعتزاز اللجنة بالعلاقة التي تربطها بالمركز الدولي للهدنة الأولمبية، بوصفه أحد أعضاء الحركة الأولمبية العاملين على ترسيخ قيم السلام والحوار عبر الرياضة.

جاء ذلك خلال لقائه جورج باباندريو، رئيس المركز الدولي للهدنة الأولمبية رئيس وزراء جمهورية اليونان الأسبق، بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وطبقًا لحساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على منصة «إكس» جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين المركز الدولي للهدنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية السعودية في مجالات البرامج التعليمية والتدريبية وترسيخ القيم الأولمبية، بما يخدم تطوير الكوادر الرياضية والأكاديمية وتعزيز حضور الدراسات الأولمبية في السعودية.

واستعرض الجانبان فرص التعاون المشترك مع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ودور الاتحاد في تعزيز الحضور الرياضي المشترك بين الدول الإسلامية، بما ينسجم مع رسالة المركز في نشر ثقافة السلام والحوار عبر الرياضة.

كما تناول اللقاء الدور الذي تضطلع به السعودية في نشر السلام وتقريب وجهات النظر عبر الرياضة، ومساهماتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى التي تجمع مختلف الشعوب على قيم التسامح والتفاهم، بما يجسّد التزام السعودية بتوظيف الرياضة أداةً للحوار الحضاري والتقارب بين الأمم.

ومن جانبه، ثمن جورج باباندريو الدور المتنامي للسعودية في دعم الحركة الأولمبية العالمية وترسيخ قيم الهدنة الأولمبية، مبديًا تطلّع المركز إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الرياضية السعودية في المرحلة المقبلة.