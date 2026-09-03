بـ8 دقائق.. نيوم يحسم مواجهة الخليج

احتاج فريق نيوم الأول لكرة القدم إلى 8 دقائق حتى يحسم انتصاره أمام الخليج بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما، الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وظل التعادل السلبي مسيطرًا حتى الدقيقة 37، قبل أن يفتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت الباب بالهدف الأول، ولم يمنح نيوم منافسه الوقت الكافي للعودة، إذ احتاج مهند آل سعد إلى دقيقتين فقط لإضافة الثاني في الدقيقة 39.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، ظهر أمادو كوني في الدقيقة 45 ليسجل الهدف الثالث.

ورفع نيوم رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات مقابل خسارتين، فيما بقى الخليج يبحث عن انتصار أول في النسخة الجارية من الدوري بعد 3 تعادلات وهزيمتين.

ويحل نيوم ضيفًا على نظيره الهلال الإثنين المقبل لحساب الجولة الـ6 على ملعب المملكة أرينا، بينما يواجه الخليج نظيره الرياض في اليوم ذاته على ملعب الأمير محمد بن فهد.