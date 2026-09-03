باكينجهام: أداؤنا رائع.. وأمامنا مواجهات صعبة

استحسن الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أداء لاعبيه في الدقائق الـ 20 الأخيرة من مواجهة الفيحاء، التي انتهت بالتعادل 2-2 مساء الخميس ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وبعد صافرة النهاية، وصف باكينجهام أداء فريقه خلال الثُلث ساعة الأخيرة بـ «الرائع».

وشدّد خلال مؤتمر صحافي: «آمل أن نستمر هكذا، استخلصنا دروسًا عدّة من هذه المباراة، وأمامنا تحديات في المباريات المقبلة، حيث سنخوض مواجهات صعبة».

وتحدث الإنجليزي عن استهدافه تطوير اللاعبين، الأجانب والسعوديين. وأوضح: «من خلال تطوّرهم سيرتفع مستوى الفريق، عمِلنا منذ فترة على هذا الأمر»، فيما رفض التعليق على مشادّات كلامية بين لاعبين من الخلود والفيحاء بعد نهاية المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم الفيحاء مرّتين في النتيجة، وأردك الخلود التعادل بعد كل هدف استقبله مرماه.

وبعد تفاديه أي خسارة خلال الجولات الخمس الأولى، يواجه فريق المدرب باكينجهام ضيفه الشباب، الأربعاء في الرس، لحساب الجولة السادسة.