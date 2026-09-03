كاريلي: سيطرنا.. والهدف المتأخر حطمنا

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، انزعاجه من استقبال هدف متأخر أمام الخلود، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وانتهى لقاء الفريقين، الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بالتعادل 2-2. وكان صاحب الأرض متقدمًا 2-1 حتى أدرك ضيفه التعادل في الدقيقة 89.

وصرّح كاريلي خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «شعورٌ سيء أن نستقبل هدفًا في آخر الوقت».

وشدد على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تطوير الفريق.

وأوضح: «حضّرنا لهذه المباراة بشكل تكتيكي، وانعكس هذا على الأداء داخل الملعب، حيث قدّمنا مستوى جيدًا، وسيطرنا على أغلب المجريات، وكانت أخطاؤنا أقل».

وبالتعادل، وصل الفيحاء إلى النقطة الخامسة، ورفع الخلود عدد نقاطه إلى 9.