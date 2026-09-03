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مارتينيلي.. هلالي

2026.09.03 | 10:34 pm
وقعت إدارة نادي الهلال صفقة انضمام البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادمًا من أرسنال الإنجليزي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (المركز الإعلامي - نادي الهلال)
مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي

مارتينيلي.. هلالي