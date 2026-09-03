البحر الأحمر الدولية تفتتح منتجع «إكوينوكس أمالا»

أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، افتتاحَ منتجع «إكوينوكس أمالا» في قرية المرسى بمنطقة «تربل باي» في وجهة «أمالا»، ليكون ثاني فنادق علامة «إكوينوكس» على مستوى العالم، والأول لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حاملًا إلى ساحل البحر الأحمر نهجها المتفرد الذي يجمع بين الفخامة القائمة على الأداء وفنون الاستشفاء.

ويضم المنتجع 128 غرفة وجناحًا موزعة على ست فئات من السكن، من بينها جناحا بنتهاوس، إلى جانب 21 مسكنًا تحمل اسم العلامة، وتولت شركة «فوستر وشركاه» تصميمه، فيما أبدعت شركة «روكويل جروب» مساحاته الداخلية، في معمار يستلهم ملامحه من سواحل البحر الأحمر وبيئته البحرية والجبال المحيطة به بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال جون باجانو الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»: «يضيف افتتاح منتجع إكوينوكس أمالا بُعدًا جديدًا ومتفردًا إلى ما تقدمه الوجهة في مجال الاستشفاء، فقد بنت إكوينوكس سمعتها العالمية على أسلوب حياة عالي الأداء، واستقدام هذه الخبرة إلى وجهة أمالا يرسّخ طموحنا في بناء وجهة يلتقي فيها الاستشفاء والرياضة والفخامة على نحو مختلف حقًا».

وفي قلب التجربة، يحتضن المنتجع أكبر مرفق للياقة البدنية في وجهة «أمالا»، بمساحة تدريب داخلية وخارجية تبلغ 704 أمتار مربعة، إلى جانب مركز استشفاء يمتد على 1,602 متر مربع تعتمد تجربته على «إكوينوكس إكس سيركت» «Equinox X Circuit» الحصرية، رحلة تجدد من سبع محطات متتابعة تجمع بين أحدث التقنيات والعناية الشخصية، وتضم علاجات متقدمة تشمل العلاج بالتبريد، وساونا الأشعة تحت الحمراء، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، والعلاج المائي، وعلاجات التباين الحراري.

ويستمتع الضيوف بأربعة مسابح خارجية، أبرزها مسبح على السطح بمياه غنية بأملاح المغنيسيوم يطل على منطقة «تربل باي» ومرسى «أمالا» و«نادي أمالا لليخوت»، فيما تعتمد تجارب الطعام على مبدأ التغذية الصحية بلمسة من الترف، عبر أربعة مفاهيم هي «مينت آند كو»، و«سوق سوهو»، و«سما آي»، و«إي كيو إكس دن».