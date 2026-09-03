الأهلي يكسب سموحة.. ويتقاسم الصدارة مع بيراميدز

فاز فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم على ضيفه سموحة بهدف متأخر، الخميس، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، ليتقاسم الصدارة مع بيراميدز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل ليمنح فريقه الفوز، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط متساويًا مع بيراميدز الذي يتقدم بفارق الأهداف. أمام سموحة فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 18.

وسيطر الأهلي بشكل كامل على أول نصف ساعة من الشوط الأول لكن دون أي تهديد خطير لمرمى ميهوب حارس سموحة.

ورد القائم الأيمن لمرمى سموحة أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول مع الدقيقة 44 من تسديدة طاهر محمد. وتصدى ميهوب في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لفرصة خطيرة من تمريرة عرضية أرسلها أحمد سيد «زيزو» باتجاه المغربي أشرف بن شرقي الذي سدد كرة تصدى لها الحارس بنجاح.

وواصل الأهلي إهدار الفرص في الشوط الثاني، وإن لم تكن بخطورة محاولات الشوط الأول، إلى أن نجح إبراهيم في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87، عندما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء سموحة سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.