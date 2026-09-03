يوفنتوس يخسر تورام حتى 2027

خضع الفرنسي الدولي كيفرين تورام، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، لعمليةٍ جراحيةٍ في ركبته اليمنى، وفق ما أعلنه ناديه، الخميس. في حين أفادت وسائلُ إعلامٍ بأن اللاعب سيغيب حتى العام المقبل.

ولم يشارك تورام في المباريات منذ نهاية الموسم الماضي بسبب تدهور حالة الغضروف الموجود في صابونة الركبة.

وأفادت صحيفتا «لاجازيتا ديلو سبورت» و«سكاي إيطاليا» بأن اللاعب، البالغ 25 عامًا، والشقيق الأصغر لماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، ونجل المدافع الفرنسي السابق ليليان تورام، سيغيب لمدةٍ لا تقلُّ عن أربعة أشهرٍ.

وسجل كيفرين ستة أهدافٍ خلال 70 مباراةً خاضها في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس على مدار موسمين منذ انتقاله من نيس الفرنسي.

وكان يوفنتوس فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد احتلاله المركز السادس، لكنَّه استهل مشواره في الموسم الجديد بانتصارين في أول جولتين.