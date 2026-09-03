لاجامي وثيو يغيبان.. ومارتينيلي يدخل حسابات إنزاجي

تأكد غياب علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، والفرنسي ثيو هرنانديز عن مواجهة الشباب، الجمعة، على ملعب «SHG أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعد تعرضهما لإصابتين عضليتين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعبان، الخميس، أظهرت إصابة لاجامي في العضلة الخلفية للفخذ، فيما يعاني ثيو من إصابة في العضلة الضامة، ما أبعدهما عن حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، في المواجهة المقبلة.

وكان الثنائي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي المؤجلة من الجولة الثالثة، التي كسبها الهلال بثلاثية نظيفة.

وفي المقابل، شارك البرازيلي جابرييل مارتينيلي في تدريبات الفريق، الخميس، على ملعب مركز الماجدية الرياضي، ضمن التحضيرات الختامية لمواجهة الشباب، بعد إتمام الإدارة الهلالية التعاقد معه لمدة أربعة أعوام.

ويدخل مارتينيلي ضمن خيارات إنزاجي للمباراة، على أن يتحدد قرار مشاركته بصورة نهائية خلال الاجتماع الفني الذي يعقده المدرب مع اللاعبين قبل المواجهة.