يورينتي يخلع قميص إسبانيا

أعلن المدافع الإسباني ماركوس يورينتي، الخميس، اعتزاله اللعب دوليًّا بعد 27 مباراةً مع بطل العالم 2026.

وكان مدافع فريق أتلتيكو مدريد، البالغ 31 عامًا، خاض أول مباراةٍ له مع المنتخب الأول عام 2020، وكان ضمن التشكيلة التي فازت على الأرجنتين 1ـ0، لتتوَّج بكأس العالم 2026، يوليو الماضي، على الرغم من أنه بقي على مقاعد البدلاء خلال المباراة النهائية.

وكتب يورينتي عبر حسابه في «إنستجرام»: «أدرك أنني ما زلت شابًّا، وأنه ربما لو واصلت تقديم مستوياتٍ جيدةٍ، لكان أمامي أعوامٌ أخرى ألعب فيها بهذا القميص»

وأضاف: «أعلم أن الكثيرين منكم لن يتفهَّموا هذا القرار، وربما ما كنت لأفهمه أنا أيضًا لو كنت أنظر إلى الأمر من الخارج، لكنَّه قرارٌ شخصي. قرارٌ فكَّرت فيه طويلًا، وقبل كل شيءٍ، هو نابعٌ من القلب».

وتابع يورينتي: «سأحتفظ بذكرياتٍ عن كل ما عشته، لكنْ قبل كل شيءٍ، هذه الأيام الـ 52 الأخيرة. مجموعةٌ رائعةٌ كافحت حتى النهاية، لتضعَ إسبانيا في القمة. هذا بالضبط ما حقَّقته».