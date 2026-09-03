بثنائية في الدرعية.. القادسية يسقط الضحية 28

أضاف فريق القادسية الأول لكرة القدم الاسم الـ 28 إلى قائمة ضحايا انتصاراته في بطولة دوري المحترفين، بعد تغلُّبه على الدرعية بهدفين نظيفين، مساء الخميس، في مباراة احتضنها ملعب «الأول بارك» لحساب الجولة الخامسة.

وحسم الفريق الشرقاوي مواجهته الأولى تاريخيًا مع الدرعية في بطولة دوري المحترفين، التي استحدثت صيف 2008.

وألحق القادسية منافسه الدرعية بالفرق الـ 27 الأخرى التي هزمها مرة واحدة على الأقل، منذ بداية ظهوره في البطولة موسم 2009ـ2010. وفاز القادسية مرة واحدة أو أكثر على كل فريق واجهه ضمن بطولة الدوري باستثناء أبها الذي التقاه مرتين ولم يهزمه.

وجاء الهدف الأول بتوقيع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وعزّز المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس تقدم الفريق سريعًا في الدقيقة 58 من ضربة رأسية، ولم تهتز الشباك مرة أخرى خلال اللقاء.

وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت البديل طرد الإسباني أوسكار رودريجيز، مهاجم الدرعية، ببطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل على مصعب الجوير، لاعب وسط الفريق المنافس.

وطابق «بنو قادس» رصيدي الهلال والنصر، فرسي صدارة دوري روشن السعودي، بواقع 12 نقطة مع مباراة زائدة عنهما، فيما بقي الدرعية عند 7 نقاط.

وسيتواجه القادسية في الجولة المقبلة مع الأهلي، 8 سبتمبر الجاري، وبعد يوم واحد سيحل الدرعية ضيفًا على الفتح.